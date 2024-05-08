Понад 2 мільйони доларів призових зібрала Головна подія WPT Choctaw, яка відбувається у місті Дюрант, що у штаті Оклахома. Солідний бай-ін у 3 800 доларів виявився по кишені одразу 603 покеристам. Серед призерів виявився й українець.

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Кругленька сума в українського покериста

Владислав Шовковий був близьким до виходу за фінальний стіл, який зібрав шістьох найсильніших гравців. Утім, на баблі-фіналки A-10 українця не встояли у виставленні перед 10-10 Адама Гендрікса. Сьомий результати приніс Шовковому 58 000 доларів призових, що дозволило Владиславу здолати позначку у півмільйона баксів за кар’єру.



Трофей WPT / Фото worldpokertour.com

Шестеро фіналістів продовжать боротьбу за трофей аж 30 травня. На кону 361 600 доларів за перше місце. Найвищі шанси на трофей у Джеймса Маккі, який має у своєму розпорядженні 10 550 000 фішок, чи то пак 84 великі блайнди.

Вшостей за фіналкою і знову без титулу: чергова невдача Держипільського в GGMillions

Український покерист в черговий раз у цьому році зіграв за фінальним столом елітного онлайн-турніру за 10 300 доларів і більш як у 10 разів збільшив власні інвестиції.