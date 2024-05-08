Более 2 миллионов долларов призовых собрало Главное событие WPT Choctaw, которое проходит в городе Дюрант, что в штате Оклахома. Солидный бай-ин в 3 800 долларов оказался по карману сразу 603 покеристам. Среди призеров оказался и украинец.

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Владислав Шовковый был близок к выходу за финальный стол, который собрал шестерых сильнейших игроков. Впрочем, на бабле-финалке A-10 украинца не устояли в выставлении перед 10-10 Адама Хендрикса. Седьмой результаты принес Шовковому 58 000 долларов призовых, что позволило Владиславу преодолеть отметку в полмиллиона баксов за карьеру.



Трофей WPT / Фото worldpokertour.com

Шестеро финалистов продолжат борьбу за трофей аж 30 мая. На кону 361 600 долларов за первое место. Самые высокие шансы на трофей у Джеймса Макки, который имеет в своем распоряжении 10 550 000 фишек, или же 84 больших блайнда.

В шестой раз за финалкой и снова без титула: очередная неудача Держипильского в GGMillions

Украинский покерист в очередной раз в этом году сыграл за финальным столом элитного онлайн-турнира за 10 300 долларов и более чем в 10 раз увеличил собственные инвестиции.