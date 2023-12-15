Щасливчик по життю: український покерист витягнув найбільший баунті на EPT

Чимало українських гравців зараз перебувають у Празі, де відбувається престижний етап Європейського покерного туру. Візит до столиці Чехії точно запам'ятає все життя Юрій Сенчило.

Українці відчайдушно штурмують турніри EPT у Празі. В активі наших покеристів численні фінальні столи та одна перемога. Брали участь наші спортсмени і у події Mystery Bounty, де за вибивання суперників нараховується випадкова сума від 1 000 євро.

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Бай-ін цього турніру складає 3 000 євро, тоді як рекордний баунті аж 50 000. Саме українцеві вдалося витягнути щасливий конверт і цей момент облетів усі найпопулярніші покерні ЗМІ.

Очікувано турнір Mystery Bounty викликав ажіотаж. Загальна кількість учасників склала 787 гравців. Найкращий результат серед українців показав якраз Юрій Сенчило, який посів 14 місце. Також у цьому турнірі змагався амбасадор PokerBet Михайло Гутий. Він теж мав шанс виграти кругленьку суму, але в конверті виявився мінімальний баунті.

