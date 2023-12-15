Счастливчик по жизни: украинский покерист вытащил самый крупный баунти на EPT

Многие украинские игроки сейчас находятся в Праге, где проходит престижный этап Европейского покерного тура. Визит в столицу Чехии точно запомнит на всю жизнь Юрий Сенчило.

Украинцы отчаянно штурмуют турниры EPT в Праге. В активе наших покеристов многочисленные финальные столы и одна победа. Участвовали наши спортсмены и в событии Mystery Bounty, где за выбивание соперников начисляется случайная сумма от 1 000 евро.

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Бай-ин этого турнира составлял 3 000 евро, а рекордный баунти целых 50 000. Именно украинцу удалось вытащить счастливый конверт и этот момент облетел все самые популярные покерные СМИ.

Ожидаемо турнир Mystery Bounty на ЕРТ вызвал ажиотаж. Общее число участников составило 787 игроков. Лучший результат среди украинцев показал Юрий Сенчило. Он занял 14 место. Также в этом турнире принимал участие амбассадор PokerBet Михаил Гутый. У него тоже был шанс выиграть кругленькую сумму, но в конверте оказался минимальный баунти.