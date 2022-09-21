WPT Prime – це новий більш дешевий формат відомої серії WPT. Змагання дебютували у мадридському Casino Gran Via. Головна подія з бай-іном 1 100 євро зібрала за столами 621 учасника, які боролися за призовий фонд у розмірі 589 950 євро.

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Перший ігровий день завершився, коли визначили учасників фінального столу. Фіналку, яка транслювалася наживо, українець Олексій Коєв розпочинав із другим стеком. На стадії 3-макс разом з італійцем Роберто Агусом та іспанцем Рафаелем Навасом українець пішов на угоду, отримавши найменшу суму – 67 435 євро.

На догравання фіналісти залишили 9 600 євро для чемпіона, а також квиток на WPT World Championship вартістю 10 400 євро. У вирішальних роздачах всього турніру фортуна була схильною до українця. Спочатку він із АК переграв А8 Рафаеля Наваса, а потім розібрався з Роберто Агусом, вигравши фліп – пара сімок проти А8.

Приємно усвідомлювати, що я перший чемпіон WPT Prime Madrid. У мене велика родина, тепер я маю можливість їм допомогти, – прокоментував свій виступ Олексій Коєв.

Перед цією перемогою загальний виграш у живих турнірах Олексія Коєва складав 58 269 доларів. У Мадриді він отримав майже вдвічі більше, забезпечивши собі ще й участь у турнірі WPT World Championship за 10 400 євро, який відбудеться у грудні у Лас-Вегасі.