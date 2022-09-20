За останні 20 років у покері вистачало кумедних та безглуздих турнірів. На ютуб-каналі Poker Bounty з'явилося відео про найоригінальніші спроби організаторів зробити свою подію унікальною.

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Об'єднали покер і риболовлю

Таку ідею вирішили втілити у життя ще у 2011 році, коли у межах Caribbean Adventure провели турнір із бай-іном 2 300 доларів. Він складався з 2 етапів: спочатку учасники рибалили у відкритому морі, а потім збиралися за покерним столом. Переможець визначався за сумою набраних балів в обох етапах разом.

Рибалок серед покеристів виявилося зовсім мало. Для участі у розрекламованій події заявилося всього 5 гравців. Переможцем став професійний бейсболіст Уейд Таунсенд, який виграв турнір із покеру, а у заліку рибалок був третім.

Турнір зі стрип-покеру

Ірландська компанія Paddy Power анонсувала 1 квітня 2006 року Чемпіонат світу зі стрип-покеру. Спочатку це виглядало дійсно як першоквітневий жарт. Але коли люди всерйоз цікавилися щодо участі, турнір справді вирішили провести.

Турнір зі стріп-покеру / Фото PokerNews

Майже дві сотні гравців зіграли фрірол із призовим фондом 10 000 фунтів стерлінгів у форматі переможець отримає все. На початковій стадії кожен мав 5 одиниць одягу. За фіналкою всі сиділи в одних рушниках, обмотаних навколо поясу.

Переможцем чемпіонату зі стрип-покеру став 32-річний письменник Джон Янг. Після вручення кубка організатори запропонували йому роздягнутися повністю, щоб пожертвувати ще 10 000 фунтів стерлінгів на благодійність. Чемпіон погодився.

Екстремальний покер

У свою чергу Extreme Poker Tour у 2006 році вирішили провести серію турнірів в екстремальних умовах. Тоді Філ Лаак погодився зіграти на дні океану. Інші покеристи грали на скелі на висоті 90 метрів над рівнем моря. Умова була така – тих, хто вилетить, обіцяли скидати зі скелі, але у підсумку їх просто спускали на тросі.

Покер під водою / Фото PokerNews

Ще один екстремальний турнір цієї серії проводився у Фінляндії. Там учасники грали за столом, який розташовувався на льоду при температурі -23°C. Докуповувати фішки можна було лише в обмін на куртку. Єдиний, хто скористався цією функцією Роберт Варконі, догравав у самій футболці, час від часу бігаючи навколо столу, щоб зігрітися.

Найдовший турнір без перерви

У 2013 році на Філіппінах пройшов турнір Iron Man із бай-іном 700 доларів, де зібралося 115 учасників. Угода за фінальним столом заборонялася. Так вийшло, що турнір тривав безперервно 48 годин і 55 хвилин. Подію внесли до Книги рекордів Гіннеса. Найдовше протримався у грі та виграв змагання Деймон Шуленбергер, який заробив за 2 доби без сну 18 240 доларів.