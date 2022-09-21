WPT Prime – это новый более дешевый формат популярной серии WPT. Дебютные соревнования прошли в мадридском Casino Gran Via. Главное событие с бай-ином 1 100 евро собрало за столами 621 участника, которые боролись за призовой фонд в размере 589 950 евро.

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Первый игровой день закончился, когда определились участники финального стола. Финалку, которая транслировалась в прямом эфире, украинец Алексей Коев начинал со вторым стеком. На стадии 3-макс вместе с итальянцем Роберто Агусом и испанцем Рафаэлем Навасом украинец пошел на сделку, получив наименьшую сумму – 67 435 евро.

На доигровку они решили оставить для чемпиона 9 600 евро, а также билет на WPT World Championship стоимостью 10 400 евро. В решающих раздачах удача сопутствовала украинцу. Сначала Алексей Коев с АК переиграл А8 Рафаэля Наваса, а затем разобрался с Роберто Агусом, выиграв флип 7-7 против А8.

Приятно осознавать, что я первый чемпион WPT Prime Madrid. У меня большая семья, теперь есть возможность им помочь, – прокомментировал свое выступление украинец.

Перед этой победой общий выигрыш в живых турнирах Алексея Коева составлял 58 269 долларов. В Мадриде он получил почти в 2 раза больше, обеспечив себе участие в турнире WPT World Championship за 10 400 евро, который состоится в декабре в Лас-Вегасе.