Український покерист перетворив 3 000 гривень на мільйон

Гравець з ніком "Maguera" став головним щасливчиком турніру на 1 509 входів і бай-іном 109 доларів. За свою перемогу український чемпіон отримав 33 780 доларів.

Мультифлайтовий турнір 888Millions мав гарантований призовий фонд 200 000 доларів. Як не старалися учасники події, які зробили 342 ребаї, гарантію перебити не вдалося. За фінальним столом зустрілися представники 8 різних країн світу.

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Єдиний українець "Maguera" на старті фіналки мав досить просту тактику. У його розпорядженні було понад 10 ББ, тому гравець з синьо-жовтим прапором чекав зручної ситуації для олл-іну.

Доля була прихильною до українця. На стадії 7-макс зі стеком 6,4 ББ він успішно виставився з АК проти KJ чип-лідера. Згодом додав собі фішок після 4-бет олл-іну з дамами проти того ж таки шведського гравця "VnilaVader". У 3-макс українцю знову довелося грати з найкоротшим стеком 11,5 ББ. Втім, серія успішних подвоєнь привела "Maguera" на п'єдестал. Трансляція фінального столу з відкритими картами є на твічі.

Цікаво, що фіналці виступав гравець з ніком "NuttedOn875". В інших румах під таким іменем грає заблокована на твічі за відвертий контент покеристка-стрімерка Пауліна "PokerBunny" Льолігер. У цьому турнірі "NuttedOn875" посів 4 місце та заробив 13 000 доларів.