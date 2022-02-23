Украинский покерист превратил 3 000 гривен в миллион

Игрок с ником "Maguera" стал главным счастливчиком турнира на 1 509 входов и бай-ином 109 долларов. За свою победу украинский чемпион получил 33 780 долларов.

Мультифлайтовый турнир 888Millions имел гарантированный призовой фонд 200 000 долларов. Как ни старались участники события, сделавшие 342 ребая, гарантию перебить не удалось. За финальным столом встретились представители 8 разных стран мира.

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Единственный украинец "Maguera" имел простую тактику на старте финалки. В его распоряжении было всего 10 ББ, поэтому игрок с сине-желтым флагом ждал удобной ситуации для олл-ина.

Судьба была благосклонна к украинцу. На стадии 7-макс со стеком 6,4 ББ он удачно выставился с АК против KJ чип-лидера. Впоследствии добавил себе фишек после 4-бет олл-ина с дамами против того же шведского игрока "VnilaVader". В 3-макс украинцу снова пришлось сражаться с самым коротким стеком 11,5 ББ. Впрочем, серия успешных удвоений вывела "Maguera" на пьедестал. Трансляция финального стола с открытыми картами доступна на твиче.

Интересно, что на финалке выступал игрок с ником "NuttedOn875". В других румах под таким именем играет заблокированная на твиче за откровенный контент покеристка-стримерша Паулина "PokerBunny" Лелигер. В этом турнире "NuttedOn875" занял 4 место и заработал 13 000 долларов.