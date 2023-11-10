Олексій Ковальчук є одним із найбільш титулованих українських покеристів. Цього разу власник двох браслетів Світової серії відзначився діпраном у турнірі європейського етапу WSOP, який приймає чеський Розвадов.

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Десятий івент фестивалю зібрав лише 97 входів, адже тут зібрались справжні покерні універсали, які виклали за участь по 2 000 євро. Олексій Ковальчук в цій компанії не пас задній і зумів пробитись за фінальний стіл, за який сіли шестеро найбільш достойних.



Учасники фінального столу / Фото PokerNews

Українець, щоправда зійшов із дистанції фіналки першим і задовольнився призом у 8 220 євро. До слова, це вже третій ITM Ковальчука в рамках WSOPE 2023.



Чемпіон Дайніус Антанайтіс / Фото PokerNews

А перемогу в битві універсалів святкував Дайніус Антанайтіс, який зазвичай грає онлайн. Перший вагомий титул в живому МТТ литовець прикрасив призовими у 47 770 євро.