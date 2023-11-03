25 000 доларів – найскромніший бай-ін покерної серії хайролерів у Монте-Карло. Тож не дивно, що саме цей івент зібрав найбільшу кількість входів - 187. Серед претендентів на титул був і українець.

До теми Українець заплатив 200 000 доларів, щоб кинути виклик найсильнішим покеристам світу

Ігор Ярошевський потрапив за фінальний стіл, де поступився майбутньому чемпіонові. К-9 різні українця не вистояли проти A-7 хрестових Чін Вей Ліма. 301 000 доларів – один із найкрутіших заносів в офлайн-кар’єрі Ярошевського.



Чемпіон турніру Чін Вей Лім / Фото Triton Poker

А от чемпіон із Малайзії отримав 899 893 призових і вже другий в кар’єрі Тризуб від Triton Poker. У хедз-апі Чін Вей Лім впорався зі співвітчизником Хінг Чоу (760 107 доларів призових).