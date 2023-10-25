У Монте-Карло стартувала серія суперхайролерів Triton Poker. Організатори вирішили одразу розпочати фестиваль з найдорожчого турніру The Special Triton Invitational. Його особливість у тому, що 50% поля складають гравці категорії VIP (багаті любителі та бізнесмени), а другу половину – професіонали.

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Цьогоріч вперше у турнірі бере участь покер-про з України Ігор Ярошевський. За столами у Монте-Карло зібралося 58 покерних товстосумів. У перший день любителі та професіонали грали окремо. Чип-лідером за столами "любителів" став Елтон Цанг, серед професіоналів найбільший стек набив Джейсон Кун.

У другий день турніру всі учасники об'єднуються. Зберігає шанси на перемогу й представник України Ігор Ярошевський. У нього у розпорядженні стек 64 ББ. Кумедний випадок стався під час першого дня з Бобом Вульгарісом. Один із найуспішніших беттерів у світі приїхав на серію зі своїм собакою Оскаром, який несподівано вирішив втрутитися у гру.

Боб Вульгаріс та його пес Оскар / Фото triton-series.com

Пізня реєстрація у турнірі The Special Triton Invitational триватиме до кінця другого дня, після чого з'ясується підсумковий призовий фонд. Спостерігати за грою найбагатших покеристів світу можна прямо зараз.

