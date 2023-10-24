WSOP Europe триватиме з 25 жовтня по 15 листопада. Цьогоріч у Розвадові розіграють 15 золотих браслетів. Відкриватиме фестиваль подія €350 No Limit Hold'em Opener із гарантованим призовим фондом 1 000 000 євро.

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За всю історію проведення європейської версії Світової серії покеру українці 6 разів ставали володарями золотого браслета. З 2017 року WSOPE почали проводити у чеському казино King's Resort. Саме там українці здобули всі свої перемоги.

Крім того, найперший турнір WSOPE у Чехії виграв саме український гравець. Олександр Щербак став чемпіоном події Monster Stack, отримавши разом із браслетом 117 700 євро. У наступному році переможну естафету підхопив Михайло Гутий. Він завоював престижний трофей та 61 000 євро у турнірі Turbo Bounty Hunter.

Олександр Щербак / Фото wsop.com

У 2019 році Україна отримала чергового чемпіона. Ренат Богданов випередив понад 1 000 суперників у недорогій події Opener із бай-іном 350 євро. Перемога принесла йому 53 000 євро призових. У 2021 році список українських чемпіонів WSOPE доповнив Андрій Любовецький. Він виграв дорогий турнір Platinum High Roller, отримавши рекордні 518 000 євро призових.

Андрій Любовецький / Фото wsop.com

Та найуспішнішим для українців видався минулий рік. Восени одразу двоє наших гравців завоювали браслети Світової серії покеру. Одесит Роман Веренко став найсильнішим у події з Омахи, вигравши 247 000 євро. Андрій Любовецький оформив браслетний дубль, причому у хедз-апі він зустрічався з іншим українцем Олексієм Ковальчуком. Чемпіон забрав 45 606 євро призових, раннер-ап – 28 178 євро.