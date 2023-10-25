В Монте-Карло стартовала серия суперхайроллеров Triton Poker. Организаторы решили сразу начать фестиваль с самого дорогого турнира The Special Triton Invitational. Его особенность в том, что 50% поля составляют игроки категории VIP (богатые любители и бизнесмены), вторую половину – профессионалы.

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В этом году в турнире впервые принимает участие покер-про из Украины Игорь Ярошевский. Всего за столами в Монте-Карло собралось 58 участников. В первый день любители и профессионалы играли отдельно. Чип-лидером за столами "любителей" стал Элтон Цанг, среди профессионалов самый большой стек набил Джейсон Кун.

Во второй день турнира все выжившие участники объединяются. Сохраняет шансы на победу и представитель Украины Игорь Ярошевский. У него в распоряжении стек 64 ББ. Забавный случай произошел в первый день с Бобом Вульгарисом. Один из самых успешных беттеров в мире приехал на серию со своим псом Оскаром, который решил вмешаться в игру.

Боб Вульгарис и его пёс / Фото triton-series.com

Поздняя регистрация в турнире The Special Triton Invitational продолжается до конца второго дня, после чего определится итоговый призовой фонд. Понаблюдать за игрой самых богатых покеристов мира можно прямо сейчас.