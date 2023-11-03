25 000 долларов – самый скромный бай-ин покерной серии хайроллеров в Монте-Карло. Неудивительно, что именно этот ивент собрал наибольшее количество входов - 187. Среди претендентов на титул был и украинец.

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Игорь Ярошевский попал за финальный стол, где уступил будущему чемпиону. К-9 разные украинцы не выстояли против A-7 крестовых Чин Вэй Лима. 301 000 долларов – один из самых крутых заносов в оффлайн-карьере Ярошевского.



Чемпион турнира Чин Вэй Лим / Фото Triton Poker

А вот чемпион из Малайзии получил 899 893 призовых и уже второй в карьере Трезубец от Triton Poker. В хедз-апе Чин Вэй Лим справился с соотечественником Хинг Чоу (760 107 долларов призовых).