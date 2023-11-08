У перший тиждень WSOP Europe здебільшого проводилися недорогі браслетні турніри. Вже у дебютному івенті Opener із бай-іном 350 євро до призової зони потрапили одразу 18 українців. Найкращий результат показали Борис Рожановський (38 місце) та Володимир Дрокін (78 місце).

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Українські покеристи зберігали шанси на браслет WSOPE й у другому турнірі серії з пот-лімітної Омахи. У зону ITM пробилися 7 наших гравців: Володимир Хахула посів 19 місце, Михайло Гутий – 29, Гліб Карпов – 32, Володимир Дрокін – 34, Ярослав Огульчанський – 52, Юрій Шевчук – 59, Ростислав Сабіщенко – 66.

Поки що найкращий результат серед українців на WSOP Europe-2023 показав Олексій Ковальчук. Шостий золотий браслет серії вручали у події з пот-лімітної Омахи з бай-іном 5 000 євро. Українець зупинився у кроці від фінального столу, посівши 9 місце. Ковальчук отримав 17 625 євро призових.

Нагадаємо, що торік українці завоювали дві перемоги на WSOPE, а все той же Олексій Ковальчук 4 рази виходив за фінальний стіл і грав у хедз-апі проти свого земляка Андрія Любовецького.