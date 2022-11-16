Турнір із Безлімітного Холдему Turbo Freezeout із бай-іном 1 000 євро був останнім у розкладі WSOP Europe. Гонитву за браслетом у турбо-форматі влаштували понад 200 гравців, яким знадобилося всього 12 годин, щоб визначити чемпіона.

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Приємно відзначити, що за фінальним столом опинилося одразу двоє українців – єдиний на той момент власник 2 браслетів WSOP Олексій Ковальчук та Андрій Любовецький, який рік тому виграв у Розвадові дебютний трофей WSOPE. Ще цікавіше від того, що українці й зустрілися у хедз-апі.

Олексій Ковальчук / Фото wsop.com

У будь-якому разі історія українського покеру вже була переписана. Залишалося єдине питання – хто це зробить. Перед початком дуелі українські покеристи зробили спільне фото з браслетом, після чого розпочався поєдинок. Спершу перевагу за фішками мав Ковальчук.

Однак уже в третій роздачі Любовецький зіграв префлоп олл-ін із рукою К10. Досвідчений опонент мав А8s, які не викинув. На тьорні прийшов король. Андрій закріпився у статусі чип-лідера та перемоги не віддав. У фінальній роздачі Ковальчук пішов ва-банк із рукою А10, але побачив перед собою АQ.

Андрій Любовецький виграв другий браслет Світової серії покеру, розділяючи статус найтитулованішого гравця країни разом з Олексієм Ковальчуком. Чемпіон забрав 45 606 євро, раннер-ап отримав 28 178 євро.