Турнир по Безлимитному Холдему Turbo Freezeout с бай-ином 1 000 евро был последним в расписании WSOP Europe. Гонку за браслетом в турбо-формате устроили около 200 игроков, которым понадобилось всего 12 часов, чтобы определить чемпиона.

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За финальным столом оказались сразу два украинца – единственный на тот момент обладатель двух браслетов WSOP Алексей Ковальчук и Андрей Любовецкий, год назад выигравший в Розвадове дебютный трофей WSOPE. Приятно отметить, что именно украинцы и встретились в хедз-апе.

Алексей Ковальчук / Фото wsop.com

В любом случае история украинского покера уже была переписана. Оставался единственный вопрос – кто это сделает. Перед началом дуэли украинские покеристы сделали общую фотографию с браслетом, после чего начался поединок. Сначала преимущество по фишкам было у Ковальчука.

Но уже в третьей раздаче Любовецкий поставил олл-ин с рукой К10 на префлопе. Опытный оппонент в лице Ковальчука А8s не выбросил. На тёрне пришел король. Андрей закрепился в статусе чип-лидера и победу уже не отдал. В финальной раздаче Ковальчук поставил все фишки с рукой А10, но увидел перед собой АQ.

Андрей Любовецкий выиграл второй браслет Мировой серии покера и теперь делит статус самого титулованного игрока страны вместе с Алексеем Ковальчуком. Чемпион забрал 45 606 евро, раннер-ап получил 28 178 евро.