Жан-Ноель Торель у покер грає заради розваги і не розмінюється на дешеві турніри. У літнього чоловіка успішний фармацевтичний бізнес і фактично бездонний банкрол.

До теми Бізнесмен чи покерист: хто такий Леон Цукерник у світі інтелектуальної гри

Нещодавно 76-річний дідусь з’їздив до Монте-Карло, куди покерні товстосуми привезли копицю грошей на серію хайролерів Triton Poker. Жан-Ноель Торель, скажімо, зіграв у турнірі за 210 000 доларів і аж ніяк не благодійністю займався в компанії регулярів. Посів тут четверте місце і отримав 1 390 000 доларів призових.



Жан-Ноель Торель / Фото PokerNews

Згодом пірнув в турнір Mystery Bounty за 40 240 баксів і знову оформив ITM – 9 місце і 72 000 призових. Та хто рахує ці всі призові, якщо говоримо про мегауспішного бізнесмена, засновника однієї з найбільших французьких косметичних компаній NAOS. Виявляється, хтось таки рахує. Видання Hendonmob, яке веде лік МТТ-виплатам в живих турнірах, констатувало – саме Жан-Ноель Торель тепер власник найбільшої кількості призових в історії серед представників Франції. В All-Time Money List він обійшов не кого-небудь, а справжню легенду.

Номер один у Франції і якийсь пенсіонер, – так підписав свій Твітт Бертран "ElkY" Гроспельє.

Хто не знав, цей покерний пенсіонер свого часу приміряв потрійну корону – здобув титули у трьох найпрестижніших серіях WSOP, WPT и EPT. Утім в останній час "ElkY" поставив покер на паузу, так і не дотягнувши до 15 мільйонів доларів призових за кар’єру. А от у "Паганеля", саме так охрестили Жан-Ноеля Тореля у покерній тусовці, тепер 15 329 987 доларів призових, які принесло йому хобі.