Жан-Ноэль Торель в покер играет ради развлечения и не разменивается на дешевые турниры. У мужчины успешный фармацевтический бизнес и фактически бездонный банкрол.

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Недавно 76-летний дедушка съездил в Монте-Карло, куда покерные толстосумы привезли копну денег на серию хайроллеров Triton Poker. Жан-Ноэль Торель, скажем, сыграл в турнире за 210 000 долларов и отнюдь не благотворительностью занимался в компании регуляров. Занял здесь четвертое место и получил 1 390 000 долларов призовых.



Жан-Ноэль Торель / Фото PokerNews

Потом нырнул в турнир Mystery Bounty за 40 240 долларов и снова оформил ITM – 9 место и 72 000 призовых. Но кто считает все эти призовые, если говорим о мегауспешном бизнесмене, основателе одной из крупнейших французских косметических компаний NAOS. Оказывается, кто-то считает. Издание Hendonmob, ведущее счет МТТ-выплат в живых турнирах, констатировало – именно Жан-Ноэль Торель теперь обладатель наибольшего количества призовых в истории среди представителей Франции. В All-Time Money List он обошел не кого-нибудь, а настоящую легенду.

Номер один во Франции и какой-то пенсионер, – так подписал свой Твитт Бертран "ElkY" Гроспелье.

Кто не знал, этот покерный пенсионер в свое время примерил тройную корону – завоевал титулы в трех самых престижных сериях WSOP, WPT и EPT. Впрочем, в последнее время "ElkY" поставил покер на паузу, так и не дотянув до 15 миллионов долларов призовых за карьеру. А вот у "Паганеля", именно так окрестили Жан-Ноэля Тореля в покерной тусовке, теперь 15 329 987 долларов призовых, которые принесло ему хобби.