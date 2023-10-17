В 2002 году Леон Цукерник приобрел землю в городке Розвадов вблизи чешско-германской границы, где впоследствии построил казино. В заведении должное внимание уделили и интеллектуальной игре, а сегодня Kings Casino является едва ли не главной локацией на европейской покерной карте. Здесь проводятся серию WSOP Europe и этапы EPT.

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Собственно, именно в домашних стенах, в собственном заведении, Леон Цукерник и одержал одну из своих величайших побед в карьере, покерной. В 2019 году в рамках World Series of Poker Europe в турнире за 100 000 евро чешский бизнесмен справился с 14 соперниками и положил в карман 1 102 000 евро (1 231 519 долларов). Если интересно, на финишной прямой Цукерник справился с Филом Айви, Полом Фуа и Кэрри Кацом – далеко не последними представителями покерного комьюнити.



Леон Цукерник / Фото PokerNews

Еще один семизнак Леон Цукерник оформил в 2017 году в Лас-Вегасе, и для этого даже не пришлось выигрывать турнир. Чех инвестировал 300 000 долларов в турнир Super High Roller Bowl, где занял четвертое место и получил 1 800 000 долларов – лучший ITM в его покерной карьере. Оппоненты, ввиду космического бай-ина, также были непростые. На финальном столе, скажем, Цукерник оставил за спиной Джейсона Куна и Джастина Бономо.



Леон Цукерник / Фото PokerNews

Также в карьере нашего героя есть несколько шестизначных выигрышей, а за 11 лет не слишком большого пристрастия к турнирному покеру чешский бизнесмен в общей сложности набрал призовыми более 5.3 миллиона долларов. Среди соотечественников Цукерник занимает высокое третье место в All-Time Money List и не соглашается на статус любителя покера.



Леон Цукерник / Фото PokerNews

Возможность доказать это еще раз владелец Kings Casino получит уже в конце октября. Его заведение примет 2023 WSOP Europe, где будет достаточно событий, которые заинтересуют кошелек хозяина вечеринки. Это и Main Event за 10 350 евро и, конечно, турниры суперхайроллеров – с бай-ином в 25 000 и 50 000 евро.