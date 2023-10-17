В 2002 році Леон Цукерник придбав землю у містечку Розвадов поблизу чесько-німецького кордону, де згодом збудував казино. У закладі належну увагу приділили й інтелектуальній грі, а сьогодні Kings Casino є чи не головною локацією на європейській покерній мапі. Тут проводять серію WSOP Europe та етапи EPT.

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Власне, саме в домашніх стінах, у власному закладі, Леон Цукерник і здобув одну зі своїх найбільших перемог в кар’єрі покерній. У 2019 році в рамках World Series of Poker Europe в турнірі за 100 000 євро чеський бізнесмен упорався із 14-ма суперниками і поклав до кишені 1 102 000 євро (1 231 519 доларів). Якби хто питав, на фінішній прямій Цукерник упорався із Філом Айві, Полом Фуа та Кері Кацом – далеко не останніми представниками із покерного ком’юніті.



Леон Цукерник / Фото PokerNews

Ще один семизнак Леон Цукерник оформив у 2017 році в Лас-Вегасі, і для цього навіть не довелось вигравати турнір. Чех інвестував 300 000 доларів в турнір Super High Roller Bowl, де посів четверте місце і отримав 1 800 000 баксів – найкращий ITM в його покерній кар’єрі. Опоненти, зважаючи на космічний бай-ін, також були непрості. На фінальному столі, скажімо, Цукерник залишив за спиною Джейсона Куна та Джастіна Бономо.



Леон Цукерник / Фото PokerNews

Також у кар’єрі нашого героя є кілька шестизначних виграшів, а за 11 років не надто великої пристрасті до турнірного покеру чеський бізнесмен загалом назбирав призовими понад 5.3 мільйона доларів. Серед співвітчизників Цукерник посідає високе третє місце в All-Time Money List і не погоджується на статус покерного аматора.



Леон Цукерник / Фото PokerNews

Нагоду довести це ще раз власник Kings Casino отримає вже в кінці жовтня. Його заклад прийме 2023 WSOP Europe, де не бракуватиме подій, які зацікавлять гаманець господаря вечірки. Це і Main Event за 10 350 євро, і, звісно, турніри суперхайролерів – з бай-іном у 25 000 та 50 000 євро.