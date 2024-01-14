Українcькі спортсмени не пасуть задніх на покерній серії WSOP Circuit у чеському Розвадові. За фінальним столом одного із кільцевих турнірів зіграв ще один наш покерист Микола Костирко і цінний перстень буквально вислизнув із рук українця.

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Турнір з Безлімітного Холдему за 2 000 євро зібрав 90 спортсменів, до призової зони потрапив лише кожен десятий. Микола Костирко став єдиним нашим представником за фінальним столом і до останнього вів боротьбу за головний приз. Утім, у хед-апі українець поступився представнику Литви Маклаудасу (43 240 євро призових). Здобуток нашого спортсмена – 31 043 євро.

Микола Костирко / Фото USPF

П’ятизначні призові у Розвадові встиг оформити й Олександр Турич, який посів четверте місце в турнірі WSOPС NLH Lucky7s з бай-іном 777 євро. Свої інвестиції українець примножив майже у 15 разів, отримавши 11 400 євро призових.