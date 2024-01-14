Украинские спортсмены не отстают на покерной серии WSOP Circuit в чешском Розвадове. За финальным столом одного из кольцевых турниров сыграл еще один наш покерист Николай Костырко и ценный перстень буквально выскользнул из рук украинца.

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Турнир по Безлимитному Холдему за 2 000 евро собрал 90 спортсменов, в призовую зону попал только каждый десятый. Николай Костырко стал единственным нашим представителем за финальным столом и до последнего вел борьбу за главный приз. Впрочем, в хед-апе украинец уступил представителю Литвы Маклаудасу (43 240 призовых евро). Достижение нашего спортсмена – 31 043 евро.

Николай Костырко / Фото USPF

Пятизначные призовые в Розвадове успел оформить и Александр Турич, занявший четвертое место в турнире WSOPС NLH Lucky7s с бай-ином 777 евро. Свои инвестиции украинец приумножил почти в 15 раз, получив 11 400 евро призовых.