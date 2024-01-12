Украинский покерный амбассадор Денис Чуфарин, отличившийся в прошлом году в серии для хайроллеров Triton Poker, завоевав четвертое место, на этот раз занял первое место в онлайн-турнире Wednesday Wonderbox HR 1050 долларов Mystery Bounty.

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Игра была напряженной

В начале финального стола Денис имел один из самых маленьких стеков, составлявший более 22 больших блайндов и 7 стек в целом. Однако он удивил всех, выиграв префлоп с десятками против карманных дам senara и стал одним из лидеров за финальным столом.

Позже он вывел из игры Якопа Оливьера, у них обоих были AQ разных мастей, но у Чуфарина на терне закрылся флеш с бубновой дамой. За выбивание соперника Денис получил самый большой нокаут за финальным столом, а именно 9 600 долларов.

В хедзапе он столкнулся с игроком из Норвегии Линусом Хюлстромом. Определившая победителя финальная раздача была напряженной, Линус открыл КТ разных мастей, а у Дениса на большом блайнде было бубновое АТ.

За свою победу украинский амбассадор получил 47 476 долларов, с учетом баунти в размере 14 300 долларов, с чем мы его и поздравляем.



Результат онлайн турнира Wednesday Wonderbox Дениса Чуфарина / телеграм-канал santazzzua

Напомним, что недавно Денис также принимал участие в турнире. Main Event WSOP Paradise который состоялся на Багамах и занял 97 место, показав лучший результат среди украинцев.