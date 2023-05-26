Ежегодно в рамках Triton Poker разыгрываются миллионы долларов призовых. Приятно, что на этот раз на Северном Кипре были представители украинского покера. На побережье Средиземного моря достойно проявили себя Игорь Ярошевский, Андрей Любовецкий, Алексей Меженков и Денис Чуфарин.

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Последний ITM на серии оформил Денис Чуфарин – признанный мастер игры укороченной колодой карт. Украинский покерист пробился за финальный стол вместе с самыми звёздными игроками мира – Стивеном Чидвиком, Даниэлем Дворессом, Майком Уотсоном и Томом Дваном.

Участники финального стола / Фото triton-series.com

Всего в этом турнире было сделано 29 входов. Призовой фонд 580 000 долларов разделили всего 5 игроков. В числе лучших оказался представитель Украины. Денис Чуфарин занял 4 место, получив 68 000 долларов. Победителем турнира стал Даниэль Дворесс, переигравший в хедз-апе Тома Двана.

После серии украинский покерист заявил, что настроен снова поучаствовать в Triton Poker, следующей остановкой которого станет Лондон. Об этом Денис Чуфарин написал в своём телеграм-канале.