Украинские игроки в покер отправились на Запад покорить чешский Розвадов. С восторгом мы наблюдаем, как наши представители выходят на арену, готовы соревноваться за славу и призовые.

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Турнир в самом разгаре

Несколько украинских игроков уже прибыли в Розвадов, чтобы принять участие в определяющем покерном мероприятии – Мировой серии. Известный стриммер и высококлассный игрок в покер Константин Гольский (Kostya_Jock) недавно сообщил в своем телеграмм-канале, что уже начал свое участие в серии. К нему присоединился еще один талантливый украинский стриммер Рустам Гаврилюк (Grr127), также делящийся своим приключением в телеграмм-канале.

Не отстает от своих земляков и покерист и стример Иван Абрамчук (Limp3bet). Ему удалось поразить зрителей и игроков, отыгравший первый флайт 250 евро No Limit Hold'em — Mini Main Event с гарантией 500 000 евро. Последней рукой он сыграл рейз карманными десятками на префлопе, но оппонент закрыл раздачу парой тузов.

Призовые места

Владимир Кокулин остановился в шаге от выигрыша перстня WSOP в первом турнире серии 550 евро PLO Bounty Hunter, заняв 2 место. Владимир проиграл в хедз-апе представителю Бельгии Даниэлу Додету. Общий призовой фонд турнира составил 44 850 евро.

Также киевлянин Владислав Козинец занял 5 место в турнире NLH FiftyStack WSOPС с общим призовым фондом 179 550 евро. В общей сложности в турнире соревновались 315 игроков, 39 из которых стали призерами.

Призовые места заняли:

Константин Гольский – 31 место.

Владислав Чепинога – 38 место.

Покерный фестиваль еще продлится до 16 января, поэтому игроков и зрителей ждут увлекательные события и большие победы.

Среди событий выделяются:

250 евро No-Limit Hold'em-Mini Main Event с гарантированным призовым фондом в размере 500 000 евро;

550 евро No-Limit Hold'em-Mystery Bounty с гарантированным призовым фондом 200 000 евро;

777 евро No-Limit Hold'em-Lucky7s с гарантированным призовым фондом 100 000 евро и главное событие – 1100 евро No-Limit Hold'em-Main Event с гарантированным призовым фондом в размере 1 100 000 евро.

Завершится событие покерным нокаут-турниром – 1000 евро No-Limit Hold'em-Bounty Hunter, всегда вызывающий особый интерес у игроков.

Мы гордимся и болеем за земляков. Желаем нашим представителям успеха и удачи за карточными столами.