Гравці Національної збірної України зі спортивного покеру продовжують представляти країну на міжнародній арені. На етапі змагань у Мадриді бореться за трофей чернівчанин Микита Андрусяк.

Цікаво Поїхав на Кіпр, щоб відсвяткувати річницю весілля, а виграв у покер 200 000 доларів

Українець пробився у фінальний день турніру Main Event CEP, що проходить у межах серії Estrellas Poker Tour Madrid. Андрусяк розпочне вирішальний день з другим стеком. Загальний призовий фонд Головної події складає 397 620 євро.

Тим часом не вщухають пристрасті й в українських покерних клубах. В Івано-Франківську завершилася популярна серія Sport Poker League. Переможцем головної події SPL Goverla Сup став Ігор Ціник.

Ігор Ціник / Фото телеграм-канал USPF

У хедз-апі місцевий спортсмен зійшовся з киянином Ярославом Шкляром та зумів обіграти більш досвідченого суперника. У турнірі Goverla Cup Main Event 362 учасники змагалися за призовий фонд 846 650 гривень.