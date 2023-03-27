Игроки Национальной сборной Украины по спортивному покеру продолжают представлять страну на международной арене. На этапе соревнований в Мадриде сражается за трофей черновчанин Никита Андрусяк.

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Украинец пробился в финальный день турнира Main Event CEP, проходящего в рамках серии Estrellas Poker Tour Madrid. Андрусяк начнёт решающий день со вторым стеком. Общий призовой фонд Главного события составляет 397 620 евро, а чемпион получит 64 000 евро.

В то же время не утихают страсти в украинских покерных клубах. В Ивано-Франковске завершилась популярная серия Sport Poker League. Победителем главного события SPL Goverla Сup стал Игорь Цинык.

Игорь Цинык / Фото телеграм-канал USPF

В хедз-апе местный спортсмен сошёлся с киевлянином Ярославом Шкляром и сумел обыграть более опытного соперника. В турнире Goverla Cup Main Event 362 участника боролись за призовой фонд 846 650 гривен.