Головна подія онлайн-фестивалю XL Autumn Series із бай-іном 250 доларів стала успішною для українських покеристів. Одразу двоє наших гравців пробилися за фінальний стіл турніру Mystery Bounty з гарантованим призовим фондом 500 000 доларів.

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Фіналку, яка тривала менш як годину, Костянтин "Kostya_Jock" Гольський розпочав із 3-м стеком, маючи 34 ВБ. У підсумку він дійшов до 3-максу, в якому гравці уклали угоду. Після цього українець з рукою А10s виставився на префлопі з бразильцем, у якого знайшлися QQ. За 3 місце з урахуванням баунті "Kostya_Jock" отримав 25 200 доларів.

Також за фінальним столом зіграв ще один український гравець з "sezon1th". Він посів 5 місце, отримавши 12 195 доларів. Переможцем Головної події XL Autumn Series став кривдник Костянтина Гольського бразилець "DantonGomes", який забрав понад 34 000 доларів.

Молодий стример зі Львова "Kostya_Jock" регулярно транслює свою гру на твічі та ютуб-майданчиках, веде телеграм-канал, де збирає гроші на потреби українських військових. Нещодавно він уперше в житті зіграв хайролерський турнір із бай-іном 25 000 доларів.