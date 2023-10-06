Главное событие онлайн-фестиваля XL Autumn Series с бай-ином 250 долларов стало успешным для украинских покеристов. Сразу два наших игрока пробились за финальный стол турнира Mystery Bounty с гарантированным призовым фондом 500 000 долларов.

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Финалку, продолжавшуюся менее часа, Константин "Kostya_Jock" Гольский начинал с 3-м стеком, имея 34 ББ. В итоге он дошел до 3-макса, в котором игроки заключили сделку. После этого украинец с рукой А10s выставился на префлопе с бразильцем, у которого нашлись QQ. За 3 место вместе с баунти "Kostya_Jock" получил 25 200 долларов.

Также за финальным столом сыграл еще один украинский игрок с ником "sezon1th". Он занял 5 место, получив 12 195 долларов. Победителем Главного события XL Autumn Series стал обидчик Константина Гольского бразилец "DantonGomes", забравший более 34 000 долларов.

Молодой стриммер из Львова "Kostya_Jock" регулярно транслирует свою игру на твиче и ютуб-площадках, ведет телеграм-канал, где собирает деньги на нужды украинских военных. Недавно он впервые в жизни сыграл хайроллерский турнир с бай-ином 25 000 долларов.