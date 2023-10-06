В 2001 году успешный бизнесмен Энди Бил впервые попал за кэш-столы казино, не имя при этом особого опыта игры в покер. С собой, кроме желания, миллиардер привез в Лас-Вегас неограниченный банкролл. Всего за несколько дней он выиграл более 100 000 долларов и решил, что нужно сыграть по-крупному.

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Энди Бил играл за столами с блайндами от 2 000/4 000 долларов до 100 000/200 000 долларов. Ставки были настолько высоки, что соперникам пришлось объединить усилия, чтобы выступить единым фронтом. В итоге против бизнесмена в формате хедз-апа играли Дойл Брансон, Фил Айви, Чип Риз, Дженнифер Харман, Тед Форрест, Гас Хансен и другие известные покеристы.

Игра началась неудачно для Била – он проиграл за неделю несколько миллионов долларов. Бизнесмен понимал, что уступает по уровню, поэтому решил взять паузу, чтобы подготовиться. Через несколько лет Энди снова появился в Вегасе и бросил вызов сильнейшим покеристам США. В этот раз старт игры оказался успешным для него – бизнесмен выиграл более 5 000 000 долларов. Все изменилось, когда против него сел играть Фил Айви.

Фил Айви / Фото PokerNews

Их длительное противостояние завершилось полным разгромом бизнесмена. Энди Бил проиграл более 16 000 000 долларов. Оправиться после такого удара он уже не смог. В итоге Фил Айви до сих пор остается всемирно известным игроком, а Энди Билл, хоть и приезжал в Вегас, больше не связывался с профессионалами. Он остался миллиардером и стал советником по экономическим вопросам президента США Дональда Трампа.