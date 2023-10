Турнир Big One for One Drop имеет особую миссию: 6% от каждого бай-ина традиционно будут направлены организации One Drop Foundation, которая снабжает питьевой водой беднейшие страны мира. Поэтому хайроллеры могут побороться не только за безумные деньги, но и сделать доброе дело.

Первым свое участие подтвердил Фил Айви, пафосно снявшись рекламе WPT, где он приносит чемодан денег в казино Wynn. Теперь объявили о своем намерении выложить миллион долларов еще 6 игроков. В списке участников есть как профессионалы, так и богатые бизнесмены.

К числу так званых богатых любителей относятся Рик Саломон, Дэвид Эйнхорн и Талал Шакерчи. Их не считают профессионалами по самому строгому определению этого слова, но их покерные заслуги красноречиво говорят об обратном. Например, Рик Саломон трижды появлялся за финальным столом предыдущих турнироы Big One for One Drop.

Также подтвердили свое участие профессионалы Крис Брюэр, Ник Петранджело и Даниэль "Jungleman" Кейтс. У этих троих суммарно в живых турнирах около 65 000 000 долларов общего заработка. Самой интересной персоной для зрителей является "Jungleman", поскольку его участие в подобных ивентах всегда сопровождается яркими костюмами.

Ник Петранджело, Даниэль Кейтс и Крис Брюэр / Фото PokerNews

За всю историю всего было 4 турнира Big One for One Drop и все они проходили в рамках WSOP. В 2012 году победил Антонио Эсфандиари (более 18 000 000 долларов), в 2014 году Даниэль Колман (более 15 000 000 долларов), в 2016 году Элтон Цанг (более 11 000 000 долларов) и в 2018 году выиграл Джастин Бономо (более 10 000 000 долларов).