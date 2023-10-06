У 2001 році успішний бізнесмен Енді Біл вперше потрапив за кеш-столи казино, не маючи особливого досвіду гри у покер. З собою, крім бажання, мільярдер привіз до Вегасу необмежений банкрол. Всього за кілька днів він виграв понад 100 000 доларів і вирішив, що треба зіграти по-крупному.

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Енді Біл грав за столами на блайндах від 2 000/4 000 доларів до 100 000/200 000 доларів. Ставки були наскільки високими, що його суперникам довелося об'єднати зусилля, щоб виступити єдиним фронтом. У підсумку проти бізнесмена у хедз-ап форматі зіграли Дойл Брансон, Філ Айві, Чіп Різ, Дженніфер Харман, Тед Форрест, Гас Хансен та інші відомі покеристи.

Гра почалася невдало для Біла – він програв за тиждень кілька мільйонів доларів. Бізнесмен розумів, що поступається за рівнем, тому вирішив узяти паузу, щоб підготуватися. За кілька років Енді знову з'явився у Вегасі та кинув виклик найсильнішим покеристам США. Цього разу старт гри виявився успішним – бізнесмен виграв понад 5 000 000 доларів. Усе змінилося, коли навпроти нього сів грати Філ Айві.

Філ Айві / Фото PokerNews

Їх довготривале протистояння завершилося повним розгромом бізнесмена. Енді Біл програв понад 16 000 000 доларів. Оговтатися після такого удару він не зумів. У підсумку Філ Айві досі залишається всесвітньо відомим гравцем, а Енді Біл, хоч і приїжджав до Вегаса, більше не зв'язувався з професіоналами. Щоправда, він залишився мільярдером та став радником з економічних питань президента США Дональда Трампа.