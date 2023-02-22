Головний онлайн-турнір тижня із гарантованим призовим фондом 1 000 000 доларів традиційно зібрав сильний склад. Хайролери зробили 147 входів, завдяки чому гарантію було перебито майже у півтора раза.

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За фінальним столом не бракувало зіркових імен. Конкурентами Андрія Держипільського були такі грізні опоненти як Майкл Адамо, Юрій Дзівілевський, Оле Шеміон, Айк Хекстон та Арсеній Малінов. Чемпіона чекала сума понад 319 000 доларів.

Востаннє Андрій Держипільський грав за фінальним столом Super Millions у липні 2022 року. Тоді власник золотого браслета WSOP Online посів 4 місце, отримавши 105 573 долари призових. Українець знову повторив результат, але цього разу виграв 152 149 доларів.

Держипільський став жертвою кулерної роздачі, виставившись з КК проти 77. На рівері Арсеній Малінов спіймав єдиний аут у колоді – сімку. Наступним вилетів саме "hello_totti", а у хедз-апі Майкл Адамо переграв Володимира Мінька, оформивши шосту перемогу в Super Millions.

Артур Мартіросян не довго був одноосібним лідером заочного рейтингу чемпіонів цього турніру. До свого шостого титулу він йшов майже рік, а Майклу Адамо знадобився всього тиждень, щоб зрівнятися з ним за кількістю трофеїв.