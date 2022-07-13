Поки у Лас-Вегасі потроху вщухають пристрасті на Світовій серії покеру, в онлайні баталії не припиняються. Черговий турнір Super Millions об'єднав 66 покеристів-хайролерів, які зробили 102 входи. Призовий фонд склав 1 020 000 доларів.

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За фінальним столом зустрілися справжні зірки світового рівня. У вирішальних баталіях брали участь Віктор Маліновський, Андраш Немет, Ніклас Астедт, Арсеній Малінов, український покер-про Андрій Держипільський та інші відомі гравці.

Володар золотого браслета WSOP Online Андрій Держипільський розпочинав гру за фіналкою з третім стеком. Спочатку йому не дуже складалося – програвши кілька банків, українець вирішив перечекати, поки між собою розбиралися шортстеки.

Дуже бадьоро стартував за фіналкою Віктор Маліновський. Через 40 хвилин гри він підтягнувся до лідерів, виправдавши очікування своїх фанатів. Але далі сталася низка кулерів. Спочатку Маліновському здали десятки в королі, тому Віктор завершив змагання на 5 місці. Наступним постраждав від кулера Андрій Держипільський. Під його пару вальтів майбутній чемпіон Андреас Насман отримав королів. У підсумку, українець вилетів 4-м, заробивши при цьому 105 573 долари.

Андрій Держипільський вкотре довів, що не дарма його вважають одним із кращих українських покеристів сучасності. А виграв турнір Super Millions представник Фінляндії Андреас Насман. Його призові – 221 651 долар.