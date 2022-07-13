У цьому році саме Артем Сугак показав найкращий результат на Main Event WSOP серед українців. Він – із Києва, обожнює спорт і все, що з ним пов'язане. Щодо покерних здобутків, про нього відомо не так багато.

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За даними Hendon Mob, Артем Сугак лише двічі потрапляв у призи живих турнірів. Одного разу у казино Wynn, а також на самому WSOP, де українець виграв 13 283 долари. Результат у Головній події Світової серії покеру – це найбільший виграш українця у кар'єрі офлайн.

Артем Сугак розпочинав 6-й день Main Event WSOP зі стеком 24 ББ. Фатальною стала роздача проти британця Джона Імса. Українець відкрився з AQ, опонент поставив 3-бет. Через короткий стек залишалося фактично дві опції – пуш або пас. Артем поставив олл-ін і виставився проти QQ. Рятівного туза на дошці не виявилося. Українець посів 120 місце і виграв 62 500 доларів.

Артем Сугак / Фото з його Інстаграму

Коло претендентів на звання чемпіона світу з покеру звузилося до 40 гравців. Вилетів на 78 місці й торішній чемпіон Main Event WSOP Корай Альдемір. Тепер у грі залишається єдиний власник золотого браслета Головної події Світової серії покеру Даміан Салас. Щоправда, з коротким стеком.

Розгубив свої фішки, але гратиме 7-й день Алехандро "Papo MC" Лококо, який торік виступав за фінальним столом Main Event WSOP. Чип-лідерами Головної події йдуть троє: австралієць Адріан Аттенборо, хорват Матія Добріч та американець Брайан Кім. Також у грі залишається лише 3 покеристів із браслетами WSOP – це норвежець Еспен Джорстад та американці Кенні Тран і Марко Джонсон.