Торік Тоні Паркер брав участь у Головній події Світової серії покеру. На жаль, пробитися у другий день найпрестижнішого турніру у світі ексгравцю "Сан-Антоніо Сперс" не вдалося.

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Проте любити покер колишній баскетболіст не перестав. Цього разу Тоні Паркер засвітився за кеш-столами у King's Lounge у Лас-Вегасі. Схоже, що зустріли легенду в цьому закладі справді гостинно. Схвальний жест Паркера на фото підтверджує, що шампанське там дійсно смачне.

Тоні Паркер дякує за шампанське / Фото фейсбук-сторінка King's Resort

Тоні Паркер завершив кар'єру у 2019 році. Нині він успішний бізнесмен та власник кількох баскетбольних клубів. Іноді легенда "Сан-Антоніо Сперс" грає в покер і намагається здійснити свою давню мрію – виграти золотий браслет WSOP.