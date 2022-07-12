Покерист із Києва Артем Сугак уже пройшов неймовірний шлях у Головній події Світової серії покеру. Цей турнір розпочинали 8 663 гравці з усього світу. За підсумком 5 днів події учасників залишилося всього 123.

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Кожен забезпечив собі щонайменше 62 500 доларів. Єдиний гравець з України Артем Сугак перейшов у 6-й день зі стеком 24 ББ. У загальному заліку він посідає 82 місце. Нагадаємо, що чемпіон Main Event WSOP отримає 10 000 000 доларів.

Серед колишніх чемпіонів Головної події у грі залишаються двоє: Корай Альдемір та Даміан Салас. Одним із чип-лідерів турніру зі стеком 100 ББ розпочне 6-й день Алехандро "Papo MC" Лококо, який торік грав за фінальним столом та посів 7 місце.

До призової зони Main Event WSOP у цьому році потрапили 5 українських покеристів. Вадим Шльоз фінішував 430-м (31 900 доларів), Ігор Ярошевський посів 712 місце (21 000 доларів), Сергій Баранов – 811 місце (19 000 доларів), Андрій Любовецький – 901 місце (17 000 доларів).