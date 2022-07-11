Як покерист, Лейн Флек був одним із найхаризматичніших, найдосвідченіших та найцікавіших персонажів за столом будь-якої покерної події. Турнірний директор WPT Метт Саваж схарактеризував Лейна так: "На початку 2000-х не було гравця сильнішим – ні Негреану, ні Айві не могли з ним змагатися".

Читайте також Щедрі подарунки та благодійні турніри: підсумки ігрового вікенду на PokerMatch

Крім Лейна Флека, на потрапляння до Зали слави покеру цього року претендувало ще 9 номінантів-фіналістів, серед яких Бертран Гроспельє, Браян Раст, Джош Ар'є, Кеті Ліберт та інші.

Процес голосування розпочався ще в червні, коли фанати та любителі покеру з усього світу обирали 10 фіналістів в онлайн-форматі. Після цього 30 членів Залу слави покеру проголосували за переможця.

Лейн Флек перший браслет Світової серії покеру виграв у 1999 році. Тоді ж він заробив ще 2 титули на серії Legends of Poker, за що отримав прізвисько Back-to-Back. Флек виграв свій 6-й та останній браслет WSOP у 2008-му році в турнірі з Омахи з бай-іном 1 500 доларів. За даними ресурсу The Hendon Mob, Лейн має понад 5 000 000 доларів призових у живих турнірах. Також на рахунку члена Залу слави покера аж 43 ITM в івентах Світової серії.