Оригінальна назва документального фільму "The Rise & Fall of The Poker Dream". Це перша робота у художньому стилі від Pigtails Productions, представлена у партнерстві з PokerGo та Solve For Why. Режисером фільму виступив Тревіс Лінднер.

У фільмі ведеться розповідь про гравця-любителя на ім'я Оскар. Він приїжджає до Лас-Вегаса, щоб втілити свою мрію – виграти грошей та зняти документальний фільм про покер. Частина його плану здійснилася – фільм справді вийшов якісним.

"Зліт та падіння покерної мрії" – це кіно про емоційні гойдалки, дисперсію та любов до покеру. Паралельно з досвідом Оскара, який намагається освоїти філософський підхід до гри, з'являються фрагменти інтерв'ю з відомими професіоналами.

Покеристи діляться своїми думками щодо успіхів та невдач, розповідають, як за останні десятиліття змінилася гра, та пояснюють, чому історія Оскара – це маленька частинка великої історії всіх покеристів.

"Зліт та падіння покерної мрії": дивитися фільм