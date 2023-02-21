Українські покеристи показали відмінні результати у Головній події France Poker Series, що проходила у межах EPT. У турнірі було зроблено понад 2 000 входів, завдяки чому призовий фонд склав 1 988 160 євро. До зони ITM пробилися 7 українських гравців.

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Одразу двоє представників збірної України могли опинитися за фінальним столом. Василь Забродський вилетів на бабблі, отримавши 34 610 євро за 8 місце. Олексій Натоптанний змагався у завершальний день івенту за фінальним столом.

У найважливіший момент успіх був на боці суперників. Українець розпочинав фінальний стіл із другим стеком, але програв усі важливі роздачі, фінішувавши шостим. Олексій отримав 58 490 євро призових.

Виступом задоволений. Не вдалося виграти важливу монетку із валетами проти АК. Потім із коротким стеком програв АК в АQ. Продовжуватиму грати на EPT далі. Дякую нашій федерації за таку можливість, – прокоментував свій виступ Олексій Натоптанний.

Переможцем FPS Main Event став 23-річний француз Алан Гоасду. У турнір він відібрався через сателіт за 320 євро, а перемога принесла молодому чемпіону 287 830 євро.