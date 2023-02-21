Украинские покеристы показали отличные результаты в Главном событии France Poker Series, проходившем в рамках EPT. В турнире было сделано более 2 000 входов, благодаря чему призовой фонд составил 1 988 160 евро. В зону ITM пробились 7 украинских игроков.

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Сразу двое представителей сборной Украины могли оказаться за финальным столом. Василий Забродский занял 8 место, получив 34 610 евро призовых. Алексей Натоптанный сражался в заключительный день ивента за финальным столом.

В самый важный момент удача была на стороне соперников. Украинец, начинавший финальный стол со вторым стеком, проиграл несколько важных раздач и закончил турнир на 6 месте. Его призовые 58 490 евро.

Выступлением доволен. Не удалось выиграть важную монетку с валетами против АК. Потом с коротким стеком проиграл АК в АQ. На серии ЕРТ буду играть дальше. Спасибо нашей федерации за такую возможность, – прокомментировал своё выступление Алексей Натоптанный.

Победителем FPS Main Event стал 23-летний француз Алан Гоасду. В турнир он отобрался через сателлит за 320 евро, а победа принесла молодому чемпиону 287 830 евро.