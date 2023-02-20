В свое время известный финский игрок ставил рекорды в онлайн-покере. В далеком 2009 году Патрик Антониус выиграл легендарную раздачу против Виктора Блома, получив тогда 1 356 947 долларов.

Читайте также Украинский покерист поборется за трофей EPT в Париже: главный приз 287 000 евро

Теперь Антониус обновил ещё один рекорд. Он сорвал крупнейший банк в истории американского телевизионного покера в прямом эфире. Эрик Перссон запушил на тёрне, не имея аутов на победу. В банке оказалось 1 978 000 долларов.

Покеристы разыграли рекордный банк: смотрите видео

Выигранный банк стал крупнейшим, который разыгрывали во время прямой трансляции в США. Предыдущий рекорд был установлен в конце прошлого года на Hustler Casino Live, когда Алан Китинг за одну раздачу получил 1 158 000 долларов.

Что касается крупнейшего банка, разыгранного на кэш-играх за всю историю покера, то здесь рекорд удерживают Пол Фуа и Том Дван. В 2018 году хайроллеры выставились за 2 353 500 долларов во время трансляции кэш-игры на Triton Poker.