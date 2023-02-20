Столица Франции принимает этап Европейского покерного тура. На престижные соревнования прибыли украинские покеристы, которые уже отличились первыми успехами.

Читайте также Мотивации оказалось мало: покерист не сумел похудеть, проиграв пари за 200 000 долларов

В скором времени определится чемпион события FPS Paris Main Event. Турнир собрал более 2 000 входов, сгенерировав 1 988 160 евро призового фонда. По итогу Day 3 определились 7 участников финального стола.

Со стеком 68 ББ лидирует француз Жан-Люк Лабрига. Второй в чип-каунте украинец Алексей Натоптанный со стеком 32 ББ. Преимущество над другими оппонентами не существенное, поэтому шанс навязать борьбу лидеру будет у каждого из финалистов. Минимальный приз – 44 990 евро, чемпион заберёт вместе с трофеем 287 830 евро.

Ещё один представитель сборной Украины Василий Забродский также мог оказаться за финальным столом. Спортсмен из Черновцов завершил турнир на 8 месте, получив выплату 34 610 евро.

Василий Забродский на EPT / Фото PokerNews

Ещё 5 украинцев завершили турнир FPS Paris Main Event в призовой зоне: Игорь Ярошевский занял 58 место (4 570 евро), Александр Петрик 134 место (3 000 евро), Николай Сергиенко 159 место (2 600 евро), Роман Уланов – 270 место (1 970 евро), Андрей Козленко – 274 место (1 970 евро).