Столиця Франції приймає етап Європейського покерного туру. На престижні змагання прибули українські покеристи, які вже відзначилися першими успіхами.

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Незабаром визначиться чемпіон турніру FPS Paris Main Event. Івент зібрав понад 2 000 входів, призовий фонд склав 1 988 160 євро. За підсумком Day 3 визначилися 7 учасників фінального столу.

Зі стеком 68 ББ лідирує француз Жан-Люк Лабріга. Другий у чип-каунті українець Олексій Натоптаний. Його стек – 32 ББ. Перевага над іншими опонентами не суттєва, тому шанс нав'язати боротьбу лідеру матиме кожен із фіналістів. Мінімальний приз – 44 990 євро, чемпіон разом із трофеєм забере 287 830 євро.

Ще один представник збірної України Василь Забродський також міг опинитися за фінальним столом. Чернівецький спортсмен завершив турнір на 8 місці, отримавши 34 610 євро.

Василь Забродський на EPT / Фото PokerNews

Ще 5 українців завершили турнір FPS Paris Main Event у призовій зоні: Ігор Ярошевський посів 58 місце (4 570 євро), Олександр Петрик 134 місце (3 000 євро), Микола Сергієнко 159 місце (2 600 євро), Роман Уланов 270 місце (1 970 євро), Андрій Козленко 274 місце (1 970 євро).