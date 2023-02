Оригинальное название документального фильма "The Rise & Fall of The Poker Dream". Это первая работа в художественном стиле от Pigtails Productions, представленная в партнерстве с PokerGo и Solve For Why. Режиссёром фильма выступил Тревис Линднер.

В центре сюжета игрок-любитель Оскар. Он приезжает в Лас-Вегас, чтобы исполнить мечту – выиграть денег и снять документальный фильм о покере. Часть его плана осуществилась – фильм действительно получился качественным.

"Взлет и падение покерной мечты" – это кино об эмоциональных качелях, дисперсии и любви к покеру. Параллельно с опытом Оскара, пытающегося освоить философский подход к игре, появляются фрагменты интервью с известными профессионалами.

Покеристы делятся своими мыслями по поводу успехов и неудач, рассказывают, как за последние десятилетия изменилась игра, и объясняют, почему история Оскара – это маленькая часть гораздо большей истории всех покеристов.

"Взлёт и падение покерной мечты": смотрите фильм