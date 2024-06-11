Етап Світового покерного туру в Сан-Ремо не залишився поза увагою українських покеристів, які з різних причин не зуміли потрапити на Світову серії покеру до Лас-Вегасу. Зрештою, з Італії наші гравці повертаються не з порожніми руками.

До теми Не WSOP єдиною: гравець збірної України пошумів у Сан-Ремо



Чемпіон турніру Джанфранко Якуллі / Фото texapoker.net

Дмитро Стецюра, який і грає за національну збірну, і тренує наших гравців, відзначився у турнірі WPT Prime High Roller – найдорожчому івенті серії з бай-іном 1500 євро. З-поміж 136 гравців українцеві не вдалось впоратись лише з італійцем Джанфранко Якуллі. Чемпіон отримав 44 173 євро призових, раннер-ап з України – 29 500 євро.

Українець дав майстер-клас бразильцям і добряче заробив за покерним столом

Українські гравці вже встигли непогано показати себе на WSOP, що набирає обертів у Лас-Вегасі. Утім, далеко не всі можуть дозволити собі мандрівку до США, тож частина наших профі продовжують запалювати в онлайні.