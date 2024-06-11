Этап Мирового покерного тура в Сан-Ремо не остался без внимания украинских покеристов, которые по разным причинам не сумели попасть на Мировую серии покера в Лас-Вегас. В конце концов, из Италии наши игроки возвращаются не с пустыми руками.

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Чемпион турнира Джанфранко Якулли / Фото texapoker.net

Дмитрий Стецюра, который и играет за национальную сборную, и тренирует наших игроков, отличился в турнире WPT Prime High Roller – самом дорогом ивенте серии с бай-ином 1500 евро. Среди 136 игроков украинцу не удалось справиться только с итальянцем Джанфранко Якулли. Чемпион получил 44 173 евро призовых, раннер-ап из Украины – 29 500 евро.

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Украинские игроки уже успели неплохо показать себя на набирающем обороты WSOP, в Лас-Вегасе. Впрочем, далеко не все могут позволить себе поездку в США, поэтому часть наших профи продолжают зажигать в онлайне.