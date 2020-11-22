З 23 листопада у покер-румі PokerMatch стартує чергова рейк-гонка зі щедрими виплатами для найбільш активних кеш-гравців. Для всіх охочих добряче заробити провідна українська платформа пропонує позмагатись у трьох дисциплінах – Холдемі, Омасі та Китайському покері.

Змагання відбуватимуться у 3 етапи, дистанція кожного – 2 тижні.

Зимовий спринт 1/3: 23 листопада (04:00) – 7 грудня (03:59)

Зимовий спринт 2/3: 7 грудня (04:00) – 21 грудня (03:59)

Зимовий спринт 3/3: 21 грудня (04:00) – 4 січня (03:59)

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На проміжних фінішах найактивніші учасники гонки отримають десятки тисяч гривень. Адже у лідерборді Холдем/Омаха, скажімо, кожні два тижні на кону буде 1 мільйон гривень. Відповідно, переможець найдешевшого ліміту – 0.5/1 грн - 1/2 грн – отримає 11 000 призових. А найдорожчого – 25 грн/50 грн та вище – 44 000 гривень. Більш детальна таблиця виплат та додаткова інформація на сайті PokerMatch.

Солідні призові чекають і на шанувальників Китайського покеру. Кеш-майстри OFC на кожному етапі будуть боротись за 100 000 гривень призових. Переможці 3 етапів отримають по 22 000 гривень. У цій дисципліні залікова таблиця стосується усіх лімітів.

Приємні бонуси на кожному із етапів отримають по 15 найкращих учасників лідербордів "Зимового спринту". Бали рахуватимуть за простою формулою — 1 гривня рейку = 1 очко. Для участі в акції потрібно в розділі "Акції" в лобі обрати "Зимовий спринт", а також вашу лігу та натиснути кнопку "Взяти участь". Кнопку "Взяти участь" потрібно натискати після старту нового лідерборду.

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